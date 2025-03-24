"Футбол 24" проаналізував другий матч збірної України проти Бельгії за прописку у Дивізіоні А Ліги Націй (0:3). Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Після комфортного результату у першому матчі проти бельгійців (3:1) збірна України не зуміла вибороти путівку до елітної групи А Ліги Націй. У Генку "синьо-жовті" пропустили три сухі м'ячі у власні ворота. Усі голи Лунін пропускав у другому таймі, після того як Ребров зробив перший слот замін і коли українські фізично підсіли через гру в автобус.

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До слова, результат співпав із самовпевненими заявами Тібо Куртуа після першого поєдинку у Мурсії. Кіпер Реала заявив, що на рідному полі "червоним" дияволам вдасться здобути перемогу 0:2 або 0:3. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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