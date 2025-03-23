Стало відомо, у формі якого кольору збірна України зіграє в другому поєдинку плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Збірна України у виїзному матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії зіграє в основному, жовтому комплекті форми, повідомляє прес-служба УАФ. Саме у цьому екіпіруванні "синьо-жовті" провели першу гру, яку виграли з рахунком 3:1.

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Воротар української збірної виступатиме в комлекті бузкового кольору.

Нагадаємо, виїзний поєдинок плей-офф Ліги націй Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у Генку, початок матчу о 21:45. Переможець протистояння підніметься у дивізіон A, тоді як невдаха проведе наступний розіграш у дивізіоні B.

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