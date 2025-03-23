Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа не допоможе своїй національній команді у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй проти України.

Наставник збірної Бельгії Руді Гарсія здивував стартовим складом на гру проти України – Тібо Куртуа не потрапив навіть на лаву запасних.

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За інформацією HLN.be, воротар Реала відчув дискомфорт перед початком матчу. Його відсутність назвали "запобіжним заходом", посилаючись на видалене повідомлення Королівської федерації футболу Бельгії. Руді Гарсія підтвердив, що Куртуа не готовий на 100 відсотків через проблеми з коліном.

Додамо, що вже 29 березня Реал зустрінеться з Леганесом на Сантьяго Бернабеу. Проблеми Тібо зі здоров'ям можуть подарувати шанс Андрію Луніну, який вийде в основі збірної України і в другому матчі.

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