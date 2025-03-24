Попри розгромну поразку від Бельгії глядачі обрали найкращого гравця у складі збірної України.

Нагорода найкращому гравцеві збірної України у матчі-відповіді проти Бельгії у плей-офф Ліги націй дісталась Андрію Луніну, повідомляє прес-служба УАФ.

Бельгія – Україна – відео голів

Зазначається, що голкіпер набрав 56% голосів. У другого Іллі Забарного лише 12%, а третя сходинка дісталась Олександру Зінченку – 8%.

Нагадаємо, Бельгія після поразки від України в першому матчі (1:3) розбила "синьо-жовтих" на домашньому полі (3:0).

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй