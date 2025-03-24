Бельгія – Україна: вболівальники визначили "Лева матчу" – він набрав понад половину голосів
24 березня 00:15 - Читать на русском
Попри розгромну поразку від Бельгії глядачі обрали найкращого гравця у складі збірної України.
завершено
70’ Максім де Кейпер
75’ Ромелу Лукаку
86’ Ромелу Лукаку
86’ Ромелу Лукаку
70’ Максім де Кейпер
75’ Ромелу Лукаку
Нагорода найкращому гравцеві збірної України у матчі-відповіді проти Бельгії у плей-офф Ліги націй дісталась Андрію Луніну, повідомляє прес-служба УАФ.
Бельгія – Україна – відео голів
Зазначається, що голкіпер набрав 56% голосів. У другого Іллі Забарного лише 12%, а третя сходинка дісталась Олександру Зінченку – 8%.
Нагадаємо, Бельгія після поразки від України в першому матчі (1:3) розбила "синьо-жовтих" на домашньому полі (3:0).
Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй
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