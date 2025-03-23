Збірна України у вирішальному матчі за прописку в дивізіоні А Ліги націй УЄФА зіграє з Бельгією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь Ліги націй УЄФА 2024/25 за місце в Дивізіоні А між збірними Бельгії та України розпочнеться о 21:45 за київським часом. Варто відзначити відсутність у заявці "червоних дияволів" Тібо Куртуа – голкіпер Реала травмувався. В України ж не потрапив у старт Віктор Циганков.

Телетрансляція доступна виключно на MEGOGO – або на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL", або безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Бельгія – Україна: передматчева прес-конференція Реброва – про стан Довбика, "дірку" в складі і зверхні закиди суперника

Бельгія: Селс – Меньє, Фас, Дебаст, Кастань – Раскін, де Брюйне – Доку, Ванакен, Троссар – Лукаку.

Україна: Лунін – Зінченко, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Гуцуляк, Калюжний, Ярмолюк, Судаков – Ванат.

Нагадаємо, перша зустріч завершилась перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 3:1. Переможець протистояння підніметься у дивізіон A Ліги націй, тоді як невдаха виступатиме в дивізіоні B.

Бельгія – Україна: анонс матчу-відповіді за вихід у еліту Ліги націй