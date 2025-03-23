Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав список гравців, які зможуть зіграти проти Бельгії у плей-офф Ліги націй.

На матч з "червоними дияволами" Сергій Ребров заявив 23 гравців (3 воротарів + 20 польових), повідомляє офіційний сайт УАФ. Відзначимо відсутність у списку захисників Олексія Сича та Юхима Коноплі, які отримали травми у першому матчі і залишили розташування національної команди.

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Голкіпери: Лунін, Трубін, Різник.

Захисники: Михайліченко, Бондар, Сваток, Забарний, Миколенко, Зінченко, Матвієнко.

Півзахисники: Калюжний, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.

Нападники: Яремчук, Ванат, Довбик.

Нагадаємо, у першій зустрічі Україна перемогла Бельгію з рахунком 3:1. Матч-відповідь запланований на 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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