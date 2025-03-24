– Які у вас емоції після цього прикрого програшу?

– Дуже прикро, бо, враховуючи результат першої гри, ми розраховували на прохід далі. Розуміли, що це буде дуже важко, зовсім інша гра, але, напевно, десь підсіли, не знаю. Відразу після матчу важко добре проаналізувати гру. Напевно, фізично десь підсіли, на якусь долю секунди не встигали. Вони так, мабуть, забили 2 м'ячі, на пів метра випередили наших захисників. Потрібно дивитися глобально, вперед. Дуже прикро. Хотіли здобути перемогу, порадувати наших людей. Десь трохи не вистачило.

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– Коли стався цей переломний момент, що хлопці трішки розклеїлися? Після першого пропущеного голу?

– Не сказав би, що хтось розклеївся. Мені так здалося, що після пропущених першого та другого голів, не скажу, що ми почали контролювати гру, але стали більш агресивними. Мабуть, це та сама історія, що й зі збірною Бельгії – вони програли першу гру, їм не було чого втрачати. До рахунку 2:0 вони були агресивними, бігли, нагнітали. Їм нічого було втрачати.

Коли ми програвали 0:2, можна сказати, що гра була рівною, нам уже не було чого втрачати. У нас почалися якісь моменти, мені здається, що у Віктора Циганкова був момент, Артем Довбик головою міг забивати. Потрібно якось проаналізувати, не потрібно доводити до того, щоб пропускати, а потім починати створювати небезпеку. Оборонялися досить непогано, організовано. Витримали 70 хвилин. Трохи десь не дотерпіли. Якщо використали б хоча б один свій момент, гра також змінилася.

– Бельгія повністю змінила свою гру, не було Тібо Куртуа.

– Ми чудово всі розуміли, що ця друга гра буде кардинально відрізнятися від першого матчу. Це було зрозуміло, ми готувалися до цього. На жаль, зараз щось сказати... Вибачитися хочеться перед вболівальниками, у нас була підтримка, багато людей. Було дуже приємно. Я думаю, всі бачили, що хлопці віддали усі сили, ніхто не прибирав ноги, всі бігли, захищалися, намагалися вибігати в контратаки, – сказав Лунін в ефірі MEGOGO.

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