"Звичайно, дуже шкода, що кілька днів тому в іспанській Мурсії збірна України не довела справу до розгрому. Адже під завісу поєдинку могли забити ще. Проте здобутий гандикап у два м'ячі – це серйозно. І футбольна громадськість не зрозуміє, якщо дозволимо бельгійцям взяти реванш з потрібним рахунком.

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Все ж, я схиляюся до того, що українці не програють. Перемога в Мурсії додала їм впевненості в своїх силах й натхнення. Головне не займатися, як кажуть, "шикуванням автобусів" біля своїх воріт, хоча бельгійці в рідних стінах намагатимуться тиснути. Важливо діяти організовано й скористатися своїми козирями: вміло діяти у відборі в середньому блоці й стрімко контратакувати. Наразі бельгійці вже не тягнуть на рівень топ-збірної", – поділився Гецко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у першій грі плей-офф Ліги націй збірна України перемогла Бельгію (3:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 21:45. Переможець протистояння виступатиме у дивізіоні А у наступному розіграші турніру.

Бельгія – Україна: анонс матчу-відповіді за вихід у еліту Ліги націй