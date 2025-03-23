"Якщо збірна України врахує слабкість гри суперника, а бельгійці не врахують своїх помилок першої зустрічі і гратимуть так само, то у них шансів нема. У такому випадку все для збірної України складеться добре і саме вона вийде переможцем у цьому протистоянні.

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Прогноз на другий матч? Важке запитання. Думаю, бельгійцям не вистачить потужності виграти цей матч. У кращому випадку для них буде нічия. Адже збірна України має впевненість, у неї простежується зіграність. Плюс психологія на високому рівні. І якщо вони не нароблять помилок, як-то гру назад, що робили ті ж бельгійці, то все буде гаразд. Ставлю на нічию або перемогу України", – поділився Кварцяний в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у першій грі плей-офф Ліги націй збірна України перемогла Бельгію (3:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 21:45. Переможець протистояння виступатиме у дивізіоні А у наступному розіграші турніру.

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