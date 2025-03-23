Збірна України у вирішальному матчі за пропуску в дивізіоні А Ліги націй зіграє проти Бельгії. Анонс і прогноз букмекерів читатйте на "Футбол 24".

Україні в першій зустрічі вдалося шокувати Бельгію, здобувши вольову перемогу з рахунком 3:1. Досягнення грандіозне, однак у нас уже був досвід звитяг над топ-збірними з перевагою в два голи – проти Франції у 2013 році. Результат матчу-відповіді досі змушує хапатись за серце, тож розслаблятись у Генку не слід. Для команд такого рівня відігратись з 1:3 – не проблема.

Бельгія – Україна: де дивитись матч-відповідь плей-офф Ліги націй

Фото: Дан Балашов / УАФ

Бельгія вже не та

Навіть у бельгійських фанів і журналістів виникли питання, чи залишаються "червоні дияволи" топовою збірною? Зірки "золотого покоління" дограють останні сезони, лінія оборони складена з гравців кризових клубів (або таких, що вилітають з еліти), та і загалом кадрова глибина просіла відчутно. У атаці потенційних топ-виконавців побільше, але при всіх чеснотах ніхто не претендує на звання нового Азара.

Провальний Євро-2024, у якому фани освистали збірну після важких 0:0 з Україною. Провальна Ліга націй, у якій Бельгія скотилась до стикових матчів. Провальні 1:3 в плей-офф проти збірної другого ешелону – ось що награли "дияволи" за останній рік. Результати зовсім не топові, тож коліна у наших футболістів не мали б тремтіти. Здолати Бельгію їм цілком до снаги.

Фото: Дан Балашов / УАФ

До слова, FAVBET дав прогноз на матчу плей-офф за елітний дивізіон Ліги націй УЄФА 2024/25 між збірними України та Бельгії. Коефіцієнт на перемогу підопічних Сергія Реброва – 6,20. На тріумф команди Руді Гарсії фахівці дають 1.61.

Бельгія за три дні не стала сильнішою

Але чи здатні "червоні дияволи" істотно додати й знести "синьо-жовтих"? Теоретично – так, адже проти підопічних Сергія Реброва зіграє заряджена рідними трибунами топ-збірна. На практиці ж помітного бусту можливостей у команди Руді Гарсії не простежується.

Новий коуч проводить лише другий матч на чолі Бельгії, тож часу на впровадження нових ідей не було. За старими ж лекалами "дияволи" грали так же слабко, як і в Мурсії. Гейм-менеджмент Руді Гарсії теж не змушує тремтіти – його останні хороші результати були продемонстровані ще в Марселі у 2016-му.

Фото: Jan De Meuleneir / Photonews via Getty Images

У матчі з Україною француз явно не вгадав зі стартовим планом, виставивши трійку центрбеків. Це була перша серйозна помилка. Другої він припустився, коли не кинув свіжого Доку під Зінченка на правому фланзі – Олександр отримав повну свободу дій проти втомленого Троссара. Та і загалом Бельгія не продемонструвала чогось цікавого, зігравши практично без моментів.

Зрештою, не сталося й кадрового посилення. Так, із дискваліфікації повернулись Опенда й Кастань, але більш важливою є втрата Тілеманса через перебір карток. Онана травмований, тож із основних футболістів у центрі залишається тільки Де Брюйне.

BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Сергій Ребров має багато питань щодо складу

У таборі збірної України ключовою проблемою залишається втрата правих фулбеків. У Мурсії цю проблему вирішили переведенням Зінченка на правий фланг оборони – при цьому проігнорували Михайліченка, хоча той восени грав правого захисника. Експеримент виявився вдалим, причому вже не вперше.

У появу Михайличенка на полі в Генку не вірилось до вчорашньої прес-конференції, адже востаннє Богдан грав у офіційних матчах за збірну ще за часів Петракова. Втім, Сергій Ребров несподівано загострив увагу на досвіді представника Полісся в ролі правого фулбека. Тепер шанси на його вихід в основі зросли.

Ще однією критичною точною є позиція опорника. Калюжний провів дуже потужний поєдинок, але він так сильно втомився, що спіймав судому на 88-й хвилині. Таку ж сильну гру СуперІван провів у дебюті з Грузією, але через два дні його залишили в запасі – Сергій Ребров мотивував рішення саме втомою лідера Олександрії.

Фото: Дан Балашов / УАФ

Чи повториться ця історія? Можливо, але хто може зіграти замість Калюжного? Є Назарина, однак ми ще не до кінця розуміємо можливості Єгора на такому рівні. Також присутній Ярмолюк – втім, він занадто круто проявив себе на позиції "вісімки", що неабияк важливо в контексті слабких кондицій Шапаренка. Опускати такого виконавця нижче не хочеться.

По всіх інших питаннях тренерський штаб збірної має дилеми. Яку схему обрати – 4-3-3 чи 5-4-1? А якщо обрати 4-3-3, то чи слід зберегти склад, який сформувався після 66-ї хвилини першої гри? Це рішення означало б відмову від Яремчука чи Довбика на користь Ваната, хоча Артем вже повернувся до загальної групи. Ці та інші питання ми детально обговорили у свіжому відео на ютуб-каналі "Футбол 24".

В цілому, збірна України вже у двох матчах довела здатність стримувати Бельгію – і навіть перемагати. Причому в різних моделях. На Євро-2024 "синьо-жовті" грали у схемі 5-3-2 й виглядали краще, ледь не прибивши "червоних дияволів". Саме тому букмекери вважають, що фаворитом на прохід в еліту Ліги націй є саме наша команда.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Україна

Бельгія: Куртуа – Кастань, Де Вінтер, Фас, Де Кейпер – Дебаст, Де Брюйне, Раскін – Люкебакіо, Лукаку, Доку

Україна: Лунін – Зінченко, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Назарина – Циганков, Судаков, Ярмолюк, Гуцуляк – Ванат

Бельгія – Україна: передматчева прес-конференція Реброва – про стан Довбика, "дірку" в складі і зверхні закиди суперника