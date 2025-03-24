Перший тайм пройшов під тиском Бельгії, однак голів до перерви так і не було. У другій половині також довго тримались нулі, але Де Кейпер вивів "червоних дияволів" вперед.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй

Після навісу до штрафного захисник збірної України головою вибив м'яч, але Де Кюйпер одразу ж його повернув, віддавши на Доку. Жеремі потупцював на місці та повернув на партнера, який якимось чином залишився вільний у штрафному. Точний удар під дальню стійку – Лунін не зміг врятувати.

А вже через 6 хвилин Лукаку подвоїв перевагу. Де Брюйне навісив з лівого флангу, Ромелу руками відштовхнув Матвієнка (в межах правил, на думку арбітра) і в падінні пробив у дальній кут. А на 86-й хвилині Лукаку оформив дубль – бельгієць отримав класну розрізну передачу від Ванакена, втік від Сватка та точно пробив у дальній кут.