Бельгія – Туніс: післяматчева прес-конференція Набіля Маалула

Наставник збірної Тунісу Набіль Маалул прокоментував поразку своєї команди від Бельгії у поєдинку 2 туру ЧС-2018.

"Як і очікувалося, матч виявився дуже напруженим. У бельгійців була перевага. Хочемо вибачитися перед вболівальниками, яких було сьогодні багато на стадіоні, але ми зробили все, що в наших силах.

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У порівнянні з матчем з Англією, ми грали в іншому стилі. Пенальті? Якщо пенальті дали, значить, він був. У будь-якому випадку, навіть якщо б не пенальті, бельгійці забили б багато голів. І забили б ще більше, якби не наш воротар Бен-Мустафа.

Після першого матчу нам дорікали, що ми мало атакували. Тепер нам дорікають, що ми недостатньо добре захищалися. Подивіться матчі Прем'єр-ліги і зрозумієте, що багато команд грають з високою обороною. Ми високо атакували Лукаку, Азара, але проти таких гравців будь-які помилки призведуть до голу", – цитує Маалула Championat.

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