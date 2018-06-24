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Бельгія – Туніс: Азар визнаний найкращим гравцем матчу

23 червня 17:23 92 Читать на русском
Бельгія – Туніс: Азар визнаний найкращим гравцем матчу
Еден Азар / фото: ФІФА

Атакувальний півзахисник збірної Бельгії Еден Азар визнаний найкращим футболістом поєдинку ЧС-2018 проти Тунісу.

ФІФА назвала найкращого гравця матчу 2 туру чемпіонату світу-2018 Бельгія – Туніс. Ним став Еден Азар, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

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Азар відзначився дублем у ворота команди Тунісу. Це перші голи вінгера Челсі на ЧС-2018. До слова, в цьому ж матчі партнер Азара Ромелу Лукаку повторив досягнення Дієго Марадони, оформивши дубль у другому матчі Мундіалю поспіль.

Нагадаємо, матч Бельгія – Туніс завершився впевненою перемогою європейців з рахунком 5:2.

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ЧС-2018 2 тур

Бельгія - Туніс: Субота 23 червня 2018

Бельгія
Матч завершено
5 : 2
Туніс
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ЧС 2018 Бельгія Бельгія Еден Азар Еден Азар Бельгія - Туніс
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