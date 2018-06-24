Бельгія – Туніс: Азар визнаний найкращим гравцем матчу

Атакувальний півзахисник збірної Бельгії Еден Азар визнаний найкращим футболістом поєдинку ЧС-2018 проти Тунісу.

ФІФА назвала найкращого гравця матчу 2 туру чемпіонату світу-2018 Бельгія – Туніс. Ним став Еден Азар, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

Бельгія – Туніс – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Азар відзначився дублем у ворота команди Тунісу. Це перші голи вінгера Челсі на ЧС-2018. До слова, в цьому ж матчі партнер Азара Ромелу Лукаку повторив досягнення Дієго Марадони, оформивши дубль у другому матчі Мундіалю поспіль.

Нагадаємо, матч Бельгія – Туніс завершився впевненою перемогою європейців з рахунком 5:2.

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