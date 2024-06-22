Бельгія та Румунія зійдуться в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Бельгія – Румунія на Кельн Штадіон стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Бельгія – Румунія: анонс матчу Євро-2024

Це суперники України за групою Е. У першому турі румуни несподівано розгромили команду Реброва (3:0) і очолили квартет. Бельгійці не менш сенсаційно програли Словаччині (0:1).

Стартовий склад Бельгії:

Румунії: