Надзвичайно важливий матч для усіх представників групи Е, до якої належить і Україна. Бельгійців влаштовує тільки перемога, адже за будь-якого іншого розкладу "червоні дияволи" залишаться на дні таблиці. Румуни у разі тріумфу вийдуть у плей-офф, однак навіть нічия збереже їхнє лідерство. Для словаків і підопічних Сергія Реброва вигідна нічия, але поразка "триколорів" ще краща – тоді перед останнім туром у всіх буде рівна кількість очок, що підвищує шанси на прорив з третього місця.

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На жаль, варто черговий раз констатувати – Україна зазнала розгрому не від якоїсь команди з потужною організацією гри. Словаки були на порядок складніші в цьому аспекті. Підопічні Едварда Йорданесу у 1-му турі не зіграли на космічному рівні, а забили два відносно випадкових голи й потім добили кутового. Інших моментів у них і не було (окрім "сухого листа" з корнера).

Румунія не чинила системного пресингу, адже "триколори" цього не вміють. Вони лише здатні багато бігати перед чужим штрафним, а за декілька секунд до першого гола румуни взагалі не думали починати тиск – це українці самі загнали себе в халепу.

В чому колектив дійсно був сильним, так це у своєму середньому блоці, в єдиноборствах та флангових (контр)атаках зі здвоєними флангами. Ці речі збірна виконує на топовому рівні незалежно від рівня спротиву. Що і говорити, коли "триколори" пропустили всього 5 голів у відборі до Євро-2024. Але знову ж таки – Україна нічого не зробила, аби хоч якось перевірити цю оборону. Ми навіть не користувалась високими позиціями флангових гравців Румунії

Команді Едварда Йорданеску з таким футболом буде дуже боляче проти Бельгії. Принаймні, так говорить теорія. "Червоні дияволи" провалили матч зі Словаччиною – і не просто провалили, а програли. Ключовою проблемою став пресинг "соколів", який виявився несподіванкою для підопічних Доменіко Тедеско й дуже погано наклався на особливості його центрхавів.

Онана в Евертоні звик роздавати дальні закидання на кремезного форварда, а його партнер Мангаля з Ліона – тікати в контратаки. Обидва не звикли до коротких комбінацій і швиких дій, хоча вони важливі при розбиванні пресингу в центрі. Як наслідок, атака Бельгії так сильно гальмувала, що вниз для розіграшів опускався Де Брюйне – футболіст, який потрібний значно вище.

До того ж, Лоботка й Дуда вміло маніпулювали позиціями опорників, витягуючи їх за собою й розкриваючи зони в центрі. По-перерві Доменіко Тедеско опустив Кевіна (а потім підняв назад, випустивши Тілеманса) й почав пресингувати великими силами. Крім того, на повну потужність увімкнулись вінгери – особливо потужно стартував Доку, який фірмовим ривком створив один із скасованих голів.

Словаки попливли, пропустили тричі (і жоден гол не зарахували), але змогли переломити хід зустрічі – Франческо Кальцона на останні 20 хвилин освіжив групу атаки й тим самим освіжив пресинг. Бельгія на цьому ж відрізку згасла, хоча знову забила.

Що цей матч говорить про форму "червоних дияволів"? По-перше, що перебудова збірної неможлива без проблем. Команда і так пройшла 14 матчів поспіль без перемог. По-друге, словаки вказали на проблеми Бельгії під пресингом – проблеми колосальні. По-третє, Де Брюйне тримає на собі все, а Лукаку й Доку при всій своїй геніальності продовжують пороти моменти (як Ромелу) чи затухати після яскравого початку (як Жеремі).

Крім того, Доменіко Тедеско таки продемонстрував, що справжній пресинг його збірної є страшним. Для Румунії всі ці факти є дуже сумними – "триколори" не пресингують, погано виходять з-під тиску і мають дуже вразливі фланги. При цьому поразка змушує бельгійців увімкнутись на 120%, чого не було з Україною. Зрештою, міць "червоних дияволів" дозволяє перемогти румунів навіть з 0:2.

Саме тому ніхто не вірить в успіх наших західних сусідів. Втім, ніхто не вірив і в успіх у матчі з Україною, та і загалом Євро-2024 привчило не орієнтуватись по попередніх іграх. У короткострокових турнірах кожен поєдинок – це окрема історія, в якій попередні заслуги не завжди мають значення.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Румунія

Бельгія: Кастельс – Кастань, Фас, Дебаст, Карраско – Мангаля, Онана – Троссар, де Брюйне, Доку – Лукаку.

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку – М. Марін, Р. Марін – Ман, Станчу, Коман – Дрегуш

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