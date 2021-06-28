"У першому таймі ми грали високо і створювали тиск на Португалію, але якщо подивитися на другий тайм, то нам пощастило, що ми виграли. Португалія дуже ускладнила нам завдання.

Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола

Ми не могли дозволити собі розслабитися протягом усього матчу. Це забрало в нас багато сил, але у нас буде час на відновлення. Тепер ми з нетерпінням чекаємо гри проти Італії", – цитує Вермалена УЄФА.

Нагадаємо, у чвертьфіналі бельгійці зустрінуться зі збірною Італії.

Бельгія втримала перемогу над несподіваною Португалією завдяки шедевру Азара-молодшого – Роналду вилетів з Євро-2020