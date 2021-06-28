Бельгія – Португалія: Вермален пояснив рецепт перемоги над Роналду і Ко
28 червня 00:40 - Читать на русском
Бельгійський захисник Томас Вермален поділився емоціями від гри проти Португалії (1:0).
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"У першому таймі ми грали високо і створювали тиск на Португалію, але якщо подивитися на другий тайм, то нам пощастило, що ми виграли. Португалія дуже ускладнила нам завдання.
Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола
Ми не могли дозволити собі розслабитися протягом усього матчу. Це забрало в нас багато сил, але у нас буде час на відновлення. Тепер ми з нетерпінням чекаємо гри проти Італії", – цитує Вермалена УЄФА.
Нагадаємо, у чвертьфіналі бельгійці зустрінуться зі збірною Італії.
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