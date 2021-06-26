"Ми мотивовані і зосереджені. Це те, заради чого ми займаємося футболом. Я відчуваю велике хвилювання і енергію в команді. Португалія – команда, яка швидко адаптується до обставин.

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Матч буде залежати від того, що відбувається на полі. Неважливо, чи стане гра відкритою або закритою. Наприклад, чи буде швидкий гол? Серія пенальті? Натренувати їх нереально. У нас є список пенальтистів ще з часів чемпіонату світу в Росії, щоправда, він постійно оновлюється", – цитує Мартінеса офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що матч Бельгії проти Португалії відбудеться вже завтра (27 червня), початок о 22:00.

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