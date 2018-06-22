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Бельгія – Панама: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

18 червня 21:42 140 Читать на русском
Бельгія – Панама: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса
Роберто Мартінес / фото: Твіттер збірної Бельгії

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився емоціями після перемоги своїх підопічних над Панамою у матчі 1 туру ЧС-2018.

"Знали, що панамці дадуть нам моменти. Але і ми повинні були зреагувати, щоб не отримати гол на контратаці. Нам було непросто стримувати Панаму.

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Їхня гра в першому таймі заслуговує дуже приємних слів, як і те, що ми зробили в другому таймі. У першому таймі нам не вистачало зібраності біля чужих воріт. Але і Панама оборонялася добре. У другому таймі ми знайшли більше простору, що давало більше шансів.

Простих матчів немає, Панама була дуже ефективна, а ми не знали, як точно діяти на перших хвилинах. Було хвилювання, у панамців були контратаки, які показали, що ми в обороні грали непогано.

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Перший гол допоміг нам остаточно зібратися. Це було найважливіше, він став моральним ударом для суперника, а ми стали самими собою, почали контролювати хід матчу. Плюс Куртуа добре зіграв. Пишаюся своєю командою, я щасливий", – цитує Мартінеса Championat.

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ЧС-2018 1 тур

Бельгія - Панама: Понеділок 18 червня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 0
Панама
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Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Бельгія - Панама Роберто Мартінес Роберто Мартінес
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