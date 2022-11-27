"Думаю, це тому, що ми грали зі страхом програшу. Гравці так багато працюють один для одного без м'яча, але на м'ячі я не бачу такого задоволення... Бельгія – команда, яка зазвичай грає в атаці. Ми не граємо з радістю. Можливо, це вага на наших плечах.

Бельгія – Марокко – 0:2 – відео голів та огляд сенсаційної поразки фаворита

В останній грі (проти Хорватії – прим.) ми повинні грати на перемогу, і ніби нам нічого втрачати. Якщо виграємо Хорватію, ми все ще на чемпіонаті світу, і це велика мотивація", – цитує Мартінеса France 24.

Нагадаємо, Бельгія несподівано програла Марокко (0:2), чим погіршила свої шанси на вихід з групи. Тепер все залежить від гри з Хорватією – перемога гарантує вихід у плей-офф.

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