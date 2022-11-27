Бельгія – Марокко – 0:2 – відео голів та огляд сенсаційної поразки фаворита
18:27 - Читать на русском
Бельгія бездарно програла Марокко у матчі 2 туру чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Закарія Абухляль 90+2’
90+2’ Закарія Абухляль
"Дияволи" знову не вразили і повинні були пропустити ще в першому таймі. На 45+2 хвилині Зієш крученим штрафним перехетрив Куртуа, але на повторі зафіксували, як Саїс заліз у офсайд і заважав кіперу збірної Бельгії.
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Марокко досягнуло свого у завершальній частині матчу. Куртуа знову пропустив штрафний з дуже гострого кута – цього разу постарався Сабірі, святкування якого не зірвав вже ніхто. У компенсований час Абухляль добив зіркових бельгійців, одним дотиком влучивши у ближню дев'ятку.
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