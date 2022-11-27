"Дияволи" знову не вразили і повинні були пропустити ще в першому таймі. На 45+2 хвилині Зієш крученим штрафним перехетрив Куртуа, але на повторі зафіксували, як Саїс заліз у офсайд і заважав кіперу збірної Бельгії.

ЧС-2022: Бельгія зганьбилась у матчі з Марокко – провал Де Брюйне й Азара, унікальна зміна воротаря, жах Куртуа

Марокко досягнуло свого у завершальній частині матчу. Куртуа знову пропустив штрафний з дуже гострого кута – цього разу постарався Сабірі, святкування якого не зірвав вже ніхто. У компенсований час Абухляль добив зіркових бельгійців, одним дотиком влучивши у ближню дев'ятку.