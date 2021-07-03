"Я дуже засмучений. Ми пропустили перший гол у тій частині матчу, коли мало володіли м'ячем. Я хотів зберегти володіння для команди, але, оглядаючись, розумію, що це був неправильний вибір. Варто було вибити м'яч. Було недоречно так грати біля своїх воріт. Я ухвалив неправильне рішення. Програвати боляче. Це втрачена можливість взяти титул, як і на попередніх турнірах нашого покоління.

Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Аналізуючи цей матч пізніше, ви побачите дуже прості голи в наші ворота і наші втрачені моменти. Але результат від цього не змінюється, ми в нокауті. Не хочу зараз робити Італії занадто багато компліментів. Вони дуже дратували мене в кінці своєю поведінкою. Але виправдовуватися теж не хочеться.

Два пропущених голи – наша провина. І ми самі змарнували моменти, коли могли зробити рахунок 2:2. Двічі я вже думав, що Лукаку забиває... Це боляче", – наводить слова Вертонгена Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, Бельгія мінімально поступилась Італії (1:2), відповівши на голи Барелли та Інсіньє реалізованим пенальті Лукаку, та вилетіла на стадії 1/4 фіналу Євро-2020.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією