"Як ви знаєте, травмовані гравці не тренувалися в групі, поки ще вони не здатні це робити. Втім, чогось подібного ми і очікували. У нас є ще 24 години, будемо з позитивом дивитися, наскільки добре вони відновляться. Поки що докладаємо всіх зусиль, будемо боротися з часом до моменту, коли потрібно буде приймати остаточне рішення.

Бельгія – Італія: Манчіні назвав ключ успіху для "Скуадри Адзурри"

Якщо хлопці не зможуть зіграти в п'ятницю, вони в будь-якому випадку з нами тут, ми постараємося, щоб вони прийшли в норму настільки швидко, наскільки це можливо, і були готові до наступних матчів. Звичайно, буде непросто повернути їх до ладу вже до п'ятниці. У випадку з Еденом мова йде про травму м'яких тканин, у Кевіна інша ситуація – проблеми зі зв'язками. Так чи інакше це більше медичне рішення, ніж футбольне, своє я буду ухвалювати тільки після того, як почую, що скажуть лікарі.

Італія? Зустрінуться дві статистично найкращі команди цього змагання, які показують дуже різний футбол. Дві команди, які виграли 14 матчів, якщо враховувати кваліфікацію і матчі в групі. Це рекорд, який був тільки у збірної Німеччини. Прикро, що ми зустрічаємося на стадії чвертьфіналу. Втім, з Португалією ми теж зіграли дуже рано. Дійсно шкода, що матч проти Італії буде вже зараз, але це говорить про якість турніру. Ми повинні бути готові до цього. Немає ніяких секретів, просто дві дуже хороші команди, якщо вірити статистиці. Наші збірні схожі на клуби – гравці дуже добре синхронізовані. У нашому матчі все буде залежати від дуже маленьких деталей.

Ми дуже поважаємо кожного з гравців, які роблять збірну Італії настільки сильною командою. Італійці володіють фантастичною індивідуальною майстерністю, але те, що вони при цьому не діють егоїстично, дає справжню силу цієї команди. Вони грають дуже енергійно, динамічно, з хорошим пресингом і виходом в контратаки, дуже добре захищаються... Думаю, що це заслуга тренера. Роберто Манчіні укомплектував цю команду добре і змусив працювати настільки злагоджено.

Якщо ви запитаєте мене, що я хочу побачити на полі в чвертьфіналі, я скажу, що хочу, щоб футболісти насолодилися результатами всієї тієї роботи, що вони зробили за останні п'ять років. Їм потрібно отримати задоволення від гри, від самих себе. Все, що нам потрібно робити - покращувати той футбол, який ми показали в матчі з Португалією.

Кевін Де Брюйне в моїх очах – найкращий плеймейкер в світовому футболі. Але щоб випустити його на поле, для початку нам треба переконатися, що він в порядку, а це ми зрозуміємо тільки в день матчу. Зараз дуже важко щось планувати, тому що поки Кевін займається за індивідуальною програмою, і ми чекаємо рішення лікарів", – цитує Мартінеса сайт УЄФА.

Нагадаємо, переможець пари Бельгія – Італія у півфіналі Євро-2020 зустрінеться із тріумфатором поєдинку Швейцарія – Іспанія.

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