"Глибока печаль, розчарування. Ці гравці не заслуговують такого кінця. Ми зіткнулися з дуже хорошою командою. Італія краще адаптувалася в першому таймі до вимог гри. Ми могли загрожувати в контрататаках, але це не зовсім наша гра.

Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наша друга половина була більш рівною. Ми створили моменти, щоб зробити рахунок 2:2. Це дало б нам хороший імпульс. Але я не можу нікого звинувачувати. Ставлення моїх гравців було надзвичайним. Італія змогла розвиватися в останні місяці. Це команда, яка зараз грає з правильним мисленням. Їхній футбол випромінює впевненість і радість. Але наш другий гол змінив би ситуацію...

Моє майбутнє? Це дуже складне питання для мене після такого розчарування. На емоціях нічого не скажу. Занадто рано після такої гри, щоб робити будь-які заяви", – цитує Мартінеса HLN.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією