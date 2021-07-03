"Не думаю, що нам було дуже важко в якомусь з ігрових відрізків. Щоб перемогти таку команду, як збірна Бельгії, необхідно зіграти бездоганно – саме це сьогодні і сталося.

Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми забили два м'ячі, а могли і більше. Вважаю перемогу абсолютно заслуженою. На черзі – збірна Іспанії, але чим далі, тим стає важче. Зараз же ми хочемо просто подумати про цю гру і нашу перемогу в ній", – наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Італія втримала перемогу над Бельгією (2:1) та стала другим півфіналістом Євро-2020. Матч проти Іспанії в рамках 1/2 фіналу запланований на 6 липня, початок о 22:00.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією