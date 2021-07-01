"Ми будемо грати у свій футбол, завжди з повагою ставлячись до команди, з якою змагаємося, позаяк маємо уявлення про те, наскільки вона сильна. Легких матчів не буває, як ми вже побачили на цьому турнірі. Збірна Бельгії – безумовно, нині одна з найкращих команд у світі. Але це нічого не змінює, тому що будь-яка гра складна на цій стадії турніру. Нам необхідно готуватися до одного конкретного матчу, кожен раз сподіваючись на те, що за ним у нас буде наступний. Знаємо, що нам протистоїть сильна команда, але також усвідомлюємо свої сильні сторони і вміння.

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Вважаю, гарний настрій — ключ в будь-якій роботі, а для нас – навіть в більшій мірі, оскільки це ж просто гра, в кінці кінців. Ну а якщо трапиться так, що ми заб'ємо більше за суперника, то навіть краще.

Нам потрібно відстежувати, як буде розвиватися гра, і зможемо змінити її по ходу зустрічі, якщо щось піде не за планом. Упевнений, вийде хороший матч, в якому команда, яка припустилася на одну помилку менше, швидше за все, і виграє, бо, думаю, це дійсно буде зустріч рівних суперників", – цитує Манчіні сайт УЄФА.

Нагадаємо, переможець пари Бельгія – Італія у півфіналі Євро-2020 зустрінеться із тріумфатором поєдинку Швейцарія – Іспанія.

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