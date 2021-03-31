Бельгія – Білорусь – 8:0 – відео голів та огляд матчу
08:00 - Читать на русском
Бельгія у матчі 3 туру кваліфікації на ЧС-2022 знищила білорусів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
Поєдинок видався для Бельгії легкою прогулянкою, адже Білорусь не могла нічого протиставити грізним "червоним дияволам".
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Побиття почалось вже на 14 хвилині, а завершилось перед фінальним свистком. У плані результативності найбільше пощастило Троссару та Ванакену, які оформили по дублю.
Бельгія очолила групу Е з 7 очками, а от Білорусь розташувалась на передостанній сходинці – лише 3 залікові бали в активі.
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