Бельгія у матчі 3 туру кваліфікації на ЧС-2022 знищила білорусів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Поєдинок видався для Бельгії легкою прогулянкою, адже Білорусь не могла нічого протиставити грізним "червоним дияволам".

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Побиття почалось вже на 14 хвилині, а завершилось перед фінальним свистком. У плані результативності найбільше пощастило Троссару та Ванакену, які оформили по дублю.

Бельгія очолила групу Е з 7 очками, а от Білорусь розташувалась на передостанній сходинці – лише 3 залікові бали в активі.