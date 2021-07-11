"Це дуже важливі змагання для кожного українського спортсмена. Від попередніх Ігор минуло не чотири роки, а вже п'ять. Ми дуже скучили. Сподіваємося, що Олімпіада відбудеться.

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Дай боже, щоб українська збірна добре показала себе. Це важливий етап в кар'єрі кожного атлета. Після Олімпіади якась частина спортсменів завершить свої професіональні виступи. Можливо, і я також. Побачимо", – цитує Жана Беленюка Tribuna.

Зауважимо, Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби та срібним призером Олімпійських ігор 2016 року у Ріо. Він також представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо, яка триватиме з 23 липня по 8 серпня.

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