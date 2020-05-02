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Беланда зізнався, чому був змушений переходити в Динамо – альтернатива не надто вражала

2 травня 12:14 614 Читать на русском
Беланда зізнався, чому був змушений переходити в Динамо – альтернатива не надто вражала
Юнес Беланда / Сайт Динамо

Марокканський хавбек Юнес Беланда пригадав обставини свого переходу з Монпельє в Динамо сім років тому.

"Ви повинні знати, що, коли я покинув Монпельє, у мене не було пропозицій від європейських клубів. Ніхто не приходив до мене, мого агента або штаб-квартири клубу. Це означає, що якщо і була пропозиція, то я не знав про це. Єдині варіанти, які у мене були, це Аль-Джазіра в ОАЕ і Динамо Київ.

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Крім того, після чемпіонського року у мене виникли невеликі проблеми з уболівальниками, коли вони почали мене освистувати, я погано сприймав це як вихованець клубу, дуже погано. Я не хотів проводити ще один рік, коли ти бачиш, що постійно конфліктуєш зі своїми фанатами. Раніше це була любов, це клуб мого серця. Я не повинен сваритися з ними, я не повинен ображатися на них. Тому я сказав собі: мені потрібно йти. Тоді були лише Динамо і Аль-Джазіра. І я обрав київський клуб, який регулярно грав у Лізі чемпіонів", – підсумував Беланда в коментарі Mhsconair.

Нагадаємо, марокканець провів у складі "біло-синіх" чотири роки, одного разу перемігши в чемпіонаті України та двічі в Кубку. Наразі хавбек захищає кольори Галатасарая.

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Теги
Динамо Динамо Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай Монпельє Монпельє
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