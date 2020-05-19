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Беланда зацікавив принципових опонентів із Прімери, – MD

17:59 721 Читать на русском
Беланда зацікавив принципових опонентів із Прімери, – MD
Юнес Беланда / Depo Photos

Скандальний екс-півзахисник київського Динамо Юнес Беланда, який нині захищає кольори турецького Галатасарая, в найближче трансферне вікно може перебратися до топ-чемпіонату.

Хавбек зацікавив іспанські Севілью і Бетіс. Про це з посиланням на марокканські ЗМІ повідомляє Mundo Deportivo.

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Окрім того, на Беланда нібито продовжує претендувати Монако. Також 30-річний марокканець має пропозиції з екзотичного чемпіонату – його можуть підписати аравійські Аль-Хіляль і Аль-Іттіхад. Галатасарай не чинитиме перепон потенційному трансферу Беланда. Чинний контракт півзахисника зі стамбульцями завершує дію у 2021 році, але боси "жовто-червоних" хочуть попрощатися з ним уже цього літа.

У нинішньому сезоні Юнес Беланда провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 асисти. Раніше він захищав кольори Ніцци, Шальке, київського Динамо та Монпельє.

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