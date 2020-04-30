Беланда шокував Галатасарай фінансовим ультиматумом

Півзахисник збірної Марокко Юнес Беланда вибрав хитрий спосіб, аби отримати максимальний зиск від фінансових втрат.

Колишній легіонер київського Динамо Юнес Беланда продовжує "воювати" з керівництвом Галатасарая. Тепер марокканець шокував босів клубу ультиматумом щодо зменшення зарплатні через кризу, викликану пандемією коронавірусу, повідомляє видання Milliyet.com.tr.

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30-річний півзахисник і Галатасарай вже тривалий час обговорюють можливість тимчасового зниження зарплати футболіста на 1,5 млн євро (оклад марокканця в Стамбулі становить близько 3,5 млн євро на рік). Гравець готовий на зменшення виплат за однієї умови: клуб повинен продовжити з Беландою контракт.

До слова, турки давно планували продати марокканця, адже гра футболіста не влаштовує головного тренера команди Фатіха Теріма, і навіть обговорювали трансфер з кількома клубами з Саудівської Аравії, однак Юнес буквально саботував ці спроби.

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