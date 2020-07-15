Беланда покине Галатасарай по завершенні сезону – відома потенційна сума трансферу

Півзахисник Галатасарай Юнес Беланда прагне змінити клуб після завершення поточного сезону.

Галатасарай готовий продати Беланду приблизно за 9-10 млн євро, повідомляє asistanaliz.

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Зазначається, що в послугах марокканця зацікавлений Аль-Хіляль з Саудівської Аравії. Окрім Беланди, турецький клуб розпрощається і з Радамелем Фалькао через його велику зарплату – колумбієць отримує 7 млн на рік.

До слова, Беланда провів 31 поєдинок у складі Галатасарая, записавши до свого активу 6 голів та 3 асисти. Раніше він захищав кольори Ніцци, Шальке, київського Динамо (2013-2017 роки) та Монпельє.

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