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Беланда покине Галатасарай по завершенні сезону – відома потенційна сума трансферу

19:42 - Читать на русском
Беланда покине Галатасарай по завершенні сезону – відома потенційна сума трансферу
Юнес Беланда / Neuck

Півзахисник Галатасарай Юнес Беланда прагне змінити клуб після завершення поточного сезону.

Галатасарай готовий продати Беланду приблизно за 9-10 млн євро, повідомляє asistanaliz.

Динамо отримало чергову частину бонусів за трансфер Беланда

Зазначається, що в послугах марокканця зацікавлений Аль-Хіляль з Саудівської Аравії. Окрім Беланди, турецький клуб розпрощається і з Радамелем Фалькао через його велику зарплату – колумбієць отримує 7 млн на рік.

До слова, Беланда провів 31 поєдинок у складі Галатасарая, записавши до свого активу 6 голів та 3 асисти. Раніше він захищав кольори Ніцци, Шальке, київського Динамо (2013-2017 роки) та Монпельє.

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Теги
Трансфери Галатасарай Галатасарай Туреччина Аль-Хіляль Аль-Хіляль Радамель Радамель Фалькао Юнес Юнес Беланда
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