Екс-півзахисник київського Динамо Юнес Беланда потрапив на радари лідера чемпіонату Греції Олімпіакоса, повідомляє NTV Spor.

Беланда може опинитись в Іспанії після вигнання з Галатасарая

Керівництво "червоно-білих" вважає, що 31-річний марокканець здатний добре вписатися у гру команди. Окрім того, Олімпіакос може підписати Беланду на правах вільного агента після його скандального відходу з Галатасарая за критику керівництва клубу. До слова, про свій інтерес до гравця раніше заявляла іспанська Валенсія.

Нагадаємо, Беланда перебував на контракті в Динамо з 2013 по 2017 роки і завоював з киянами одне чемпіонство та два Кубки України. В Галатасарай Юнес був проданий "біло-синіми" за 10 млн євро.

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