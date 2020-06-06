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Беланда може продовжити кар'єру в екзотичному чемпіонаті, – ЗМІ

10:49 225 Читать на русском
Беланда може продовжити кар'єру в екзотичному чемпіонаті, – ЗМІ
Юнес Беланда / фото з відкритих джерел

Півзахисник Галатасарая Юнес Беланда близький до відходу з турецького клубу – марокканець має цікавий варіант продовження кар'єри.

Беланда може покинути Галатасарай заради Аль-Хіляля, стверджує libe.ma.

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Зазначається, що клуб із Саудівської Аравії зможе задовольнити фінансові апетити як Юнеса, так і турецького клубу. Сума трансферу може скласти близько 5 млн євро, а зарплата гравця становитиме 3,35 млн.

У нинішньому сезоні Юнес Беланда провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 асисти. Раніше він захищав кольори Ніцци, Шальке, київського Динамо (2013-2017 роки) та Монпельє.

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Теги
Галатасарай Галатасарай Туреччина Трансфери Аль-Хіляль Аль-Хіляль Юнес Беланда Юнес Беланда
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