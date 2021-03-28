31-річний марокканець потрапив у сферу інтересів Валенсії, повідомляє Fichajes.net.

Галатасарай в односторонньому порядку розірвав контракт з Беланда – екс-динамівець наїхав на керівництво клубу

Іспанський клуб вирішив розпочати пошуки потенційного підсилення вже зараз. На радари потрапляють гравці, які зараз є вільними агентами, а також розглядаються варіанти оренд. Хав'єр Грасія, головний тренер "кажанів", вже узгодив шорт-лист кандидатів, а Беланда чи не найбільше зацікавив іспанців.

Нагадаємо, на початку березня Галатасарай попрощався з Юнесом через критику клубу. Відтоді хавбек перебуває без роботи. А ось за Динамо Беланда виступав протягом 2013-2017 років.

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