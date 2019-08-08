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Беланда красивим голом приніс Галатасараю Суперкубок Туреччини

12:55 801 Читать на русском
Беланда красивим голом приніс Галатасараю Суперкубок Туреччини
Юнес Беланда / AA

Колишній півзахисник київського Динамо Юнес Беланда допоміг стамбульському Галатасараю здобути турецький Суперкубок у матчі проти Акхісара Беледієспора (1:0).

Суперкубок Туреччини

Галатасарай – Акхісар Беледієспор – 1:0

Гол: Беланда, 38

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Марокканець на 38-й хвилині отримав класний пас п'ятою від Жана-Мішеля Сері, обіграв двох оборонців і класним обвідним ударом забив у дальній кут воріт Акхісара.

М'яч Беланди виявився єдиним у матчі й дозволив Галатасараю здобути 16-й Суперкубок в історії. Це рекордний показник для усіх турецьких команд.

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