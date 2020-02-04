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Бекхем зробив неймовірну пропозицію зіркам Реала і ПСЖ щодо переходу в Інтер Маямі

10:49 1131 Читать на русском
Бекхем зробив неймовірну пропозицію зіркам Реала і ПСЖ щодо переходу в Інтер Маямі
Девід Бекхем / ESPN

Новий клуб МЛС, який розпочне свої виступи у лізі в наступному сезоні, намагається підписати зіркових футболістів.

Власник Інтера Маямі Девід Бекхем хоче бачити в команді хавбека Реала Луку Модріча, інформує Marca. Американський клуб готовий вдвічі збільшити зарплату хорвата, яка зараз становить більше 10 млн євро на рік. Представники Інтера вже контактували з гравцем.

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Те саме стосується і форварда ПСЖ Едінсона Кавані. Після зриву переходу уругвайця в Атлетіко клуб із Флориди сподівається підписати його влітку, коли закінчиться контракт з парижанами.

Нагадаємо, що Інтер Маямі заснований у 2018 році. Новий сезон МЛС, який стартує в кінці лютого, стане першим в історії клубу.

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