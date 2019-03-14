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Бекхем знову зіграє за Манчестер Юнайтед

21:35 543 Читать на русском
Бекхем знову зіграє за Манчестер Юнайтед
Девід Бекхем в Манчестер Юнайтед / Соцмережі

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Девід Бекхем візьме участь у благодійному матчі.

Ветерани Манчестер Юнайтед і Баварії зустрінуться в благодійному матчі, приуроченому до 20-ї річниці требла "червоних дияволів". У поєдинку візьмуть участь багато учасників фіналу Ліги чемпіонів 1998/99, включаючи Девіда Бекхема.

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"Я такий радий повернутися на Олд Траффорд. 1999 рік було таким масштабним для нас, тому відтворення цього моменту буде дійсно особливим. Я не можу дочекатися", – сказав Бекхем.

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Поєдинок відбудеться на Олд Траффорд 26 травня 2019 року – рівно через 20 років з дня знаменитого фіналу на Камп Ноу. Всі кошти,отримані з продажу квитків, будуть передані у благодійний фонд Манчестер Юнайтед.

Теги
Девід Бекхем Девід Бекхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Товариські матчі
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