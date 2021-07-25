Відпочинок Девіда Бекхема та його сім'ї був перерваний розмовою з правоохоронцями.

Екс-хавбек МЮ та Реала, а нині власник Інтера Маямі проводить відпустку в Італії. Бекхем засмагав на своїй яхті, аж раптом до неї наблизився поліцейський катер, і один з правоохоронців викликав зірку на розмову, інформує The Sun.

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Як виявилося, Бекса "підставили" власні діти – 16-річний Круз та 10-річна Харпер. Вони вирішили покататися на гідроциклах, якими самостійно керувати можуть лише повнолітні. Діти були одягнені в рятівні жилети і трималися близько до яхти, але поліцейські не оминули фактичне порушення закону.

Товариська розмова правоохоронців з Бекхемом тривала близько 45 хвилин. Англієць відразу відкликав дітей назад і показав усі необхідні документи. Поліцейські впізнали зіркового відпочивальника та навіть попросили зробити спільне фото – на цьому інцидент був вичерпаний.

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