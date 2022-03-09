"Як і ви, я з жахом та недовірою спостерігав за розвитком ситуації в Україні. Матері змушені тікати зі своїми дітьми. Сім'ї розлучені. Діти, яких забрали з їхніх ліжок, відразу стають біженцями. Війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, і 7,5 млн дітей нині перебувають у небезпеці.

Девід та Вікторія Бекхем пожертвували Україні один мільйон фунтів

Мій "7 Fund" та UNICEF закликають надати негайну допомогу для підтримки благополуччя дітей, включаючи медикаменти та безпечні місця для сімей. Будь ласка, приєднуйтесь до мене та UNICEF у життєво важливій роботі та зробіть усе, що у ваших силах. Спасибі", – сказав Бекхем.

Девід опублікував своє звернення у соцмережах, прикріпивши посилання для збору пожертв. Додамо, що послання вийшла за межі профілю Бекхема. Репост відео вже зробила низка акаунтів з мільйонними аудиторіями. Зокрема, Вікторія Бекхем, Інтер Маямі, Манчестер Юнайтед та інші.

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