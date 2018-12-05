Бекхем запропонував Неймару перейти в свій клуб

Колишній хавбек збірної Англії Девід Бекхем жартома запропонував Неймару стати гравцем Інтер Маямі.

Девід Бекхем, який зараз є президентом футбольного клубу Інтер Маямі, запропонував контракт Неймару, повідомляє ESPN.

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"Я потрапив в клуб з MLS 10 років тому, і за цей час ліга зробила великий стрибок у розвитку. Так що я дам тобі чистий аркуш паперу, щоб ти поставив на ньому підпис, а потім це перетвориться в контракт з клубом Маямі на 10 років. Ми не будемо платити багато, але зате це угода", – сказав Бекхем.

Неймар відповів на це фразою "мій президент", після чого обидва учасники розмови посміялися.

Клуб Інтер Маямі почне виступати в MLS з 2020 року. Бекхем придбав права на франшизу клубу MLS за заниженою вартістю відповідно до опції свого контракту з лігою, в якій він виступав за Лос-Анджелес Гелаксі з 2007 по 2012 рік.