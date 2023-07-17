Бекхем сфотографувався з Мессі і звично назвав Лео "цапом"
17 липня 06:00 - Читать на русском
Найвище керівництво Інтер Маямі приїхало зустрічати суперзіркового новачка.
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Таку подію не міг пропустити Девід Бекхем. Зірковий акціонер Інтер Маямі приїхав особисто, щоб привітати Мессі. "Мрія стала реальністю", – написав Бекхем у соцмережах, прикріпивши емодзі цапа (GOAT – абревіатура розшифровується, як найвеличніший усіх часів).
Нагадаємо, Мессі підписав 2-річний контракт з Інтер Маямі після тривалої європейської подорожі (Барса і ПСЖ).
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