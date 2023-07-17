Чемпіон світу завершив усі формальності і нарешті позує у формі флоридців.

Бускетс офіційно перебрався до Мессі і Кривцова в Інтер Маямі

Таку подію не міг пропустити Девід Бекхем. Зірковий акціонер Інтер Маямі приїхав особисто, щоб привітати Мессі. "Мрія стала реальністю", – написав Бекхем у соцмережах, прикріпивши емодзі цапа (GOAT – абревіатура розшифровується, як найвеличніший усіх часів).

Нагадаємо, Мессі підписав 2-річний контракт з Інтер Маямі після тривалої європейської подорожі (Барса і ПСЖ).

Мессі – не єдиний чемпіон світу: легенда Шахтаря, що ризикує в'язницею, та ще 9 суперзірок МЛС