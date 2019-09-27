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Бекхем розпочав агентську діяльність – у легенди вже є потенційний клієнт з Манчестер Юнайтед

11:52 145 Читать на русском
Бекхем розпочав агентську діяльність – у легенди вже є потенційний клієнт з Манчестер Юнайтед
Девід Бекхем (у центрі) / Фото з відкритих джерел

Легенда Манчестер Юнайтед Девід Бекхем спробує свої сили на новій посаді.

Девід Бекхем заснував фірму Footwork Management Limited, яка надаватиме агентські послуги, повідомляє Mirror.

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Нова структура Бекса займатиметься лише вузьким колом гравців. Серед перших потенційних клієнтів 44-річного екс-футболіста називають 17-річного нападаника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, який в поточному сезоні АПЛ провів 4 матчі.

Нагадаємо, Бекхем також є власником клубу Інтер Маямі, який вже з наступного року розпочне свій шлях в МЛС.

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Теги
Англія Девід Бекхем Девід Бекхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед МЛС Мейсон Грінвуд Мейсон Грінвуд
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