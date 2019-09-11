Бекхем провів переговори з представниками Мессі щодо переходу аргентинця в клуб МЛС

Екс-півзахисник збірної Англії та функціонер Інтера Маямі Девід Бекхем продовжує шукати потенційних новачків для свого клубу.

Співвласник американського клубу Інтер Маямі Девід Бекхем хоче підписати контракт з нападником Барселони і збірної Аргентини Ліонелем Мессі, повідомляє Radio Catalunya.

Барселона хоче запропонувати Мессі пожиттєвий контракт

За інформацією видання, Бекхем вже контактував з менеджерами Мессі, щоб дізнатися, чи реальний перехід Лео в його клуб після закінчення чинних контрактів.

Одночасно з Бекхемом за Мессі бореться Барселона, яка готова запропонувати Ліонелю довічний контракт. Сам Мессі неодноразово говорив, що виступати за інший клуб в Європі не збирається, окрім як за Барселону, за яку вже зіграв 687 ігор і забив 603 голи.

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До слова, 29 січня 2018 року, коли Інтер Маямі був офіційно включений до списку учасників MLS, Мессі надіслав Бекхему відеопривітання, в кінці якого натякнув на зацікавленість в грі за американський клуб: "Хто знає, можливо, через кілька років ви зателефонуєте мені".