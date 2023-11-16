Співвласник Інтера Маямі Девід Бекхем поділився емоціями від переходу Ліонеля Мессі в МЛС. Легендарний футболіст став найкращим гравцем своєї команди в сезоні.

"Все ще важко повірити, що такий великий гравець як Мессі виступає у формі Інтера Маямі. Можливо, він найкращий у світі футболіст. Я як власник клубу дуже пишаюся цим фактом.

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Ми були впевнені, що переїзд Лео в США, не тільки в Маямі, буде нашим подарунком усій Америці та МЛС. Тому що такі футболісти, як він, змінюють гру. Такі великі гравці здатні надихати нове покоління футболістів. Саме тому ми хотіли запросити Лео в нашу команду.

Звичайно, ми хочемо бути найкращою командою в лізі. Але головною причиною його підписання було бажання надихнути наступне покоління футболістів в Америці. Цей аспект дуже важливий для нас", – наводить слова Бекхема Goal.com.

Нагадаємо, Мессі став гравцем Інтер Маямі в літнє трансферне вікно. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до грудня 2025 року. В нинішньому сезоні Мессі зіграв 14 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 11 голами і п'ятьма результативними передачами.

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