"Я знаю, що фанати Інтера Маямі хочуть бачити в клубі великих зірок. У нас вже є такі футболісти, як Гонсало Ігуаїн і Блез Матюйді, які вже сяють у нашій команді.

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У майбутньому ми хочемо мати можливість запрошувати зірок світового класу. Згадувалися Мессі і Роналду, вони були найкращими останні 15 років. А нам потрібні найкращі. Маямі має величезну силу тяжіння, і ми хочемо залучити саме таких футболістів", – цитує Бекхема Football Italia.

До слова, нещодавно Інтер Маямі очолив колишній манкуніанець Філ Невілл.

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