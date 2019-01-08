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Бекхем позує на обкладинці журналу з яскравим макіяжем – фото дня

19:13 425 Читать на русском
Бекхем позує на обкладинці журналу з яскравим макіяжем – фото дня
Девід Бекхем / Соцмережі

Колишній гравець Реала Девід Бекхем з'явився на обкладинці одного з глянцевих журналів у незвичайному образі.

43-річний екс-футболіст став обличчам одного з випусків британського глянцевого журналу LOVE.

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На обкладинці журналу розташувалась фотографія Бекхема з яскравим зеленим макіяжем на очах. Крім того, татуювання на шиї екс-хавбека також виділена зеленим кольором.

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Нагадаємо, Бекхем закінчив кар'єру футболіста у 2013-у році. Зараз епатажний екс-гравець володіє американським футбольним клубом Інтер Маямі.

From the very first time he set foot on the field, @davidbeckham knew he wanted to be a football player. ‘That’s how my career started and that is where I felt most at ease, most confident and happiest. I turned into a totally different person. Once I was on the field I knew that was what I could do best.’ While his confidence came easily on the pitch, off the pitch was a different story. David Beckham is our #LOVE20.5 cover star, a catalogue of pictures from our first moving image issue - #movingLOVE. #LOVE20.5 goes on sale tomorrow. Photography by @callthis_number @steve__mackey @douglashartfilm Creative Director @kegrand Fashion Editor @mrkimjones David wears @dior Grooming @sydhayeshair and @mirandajoyce @house99 Thanks to @justinefoord

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine)

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Світ Девід Бекхем Девід Бекхем
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