Бекхем позує на обкладинці журналу з яскравим макіяжем – фото дня

Колишній гравець Реала Девід Бекхем з'явився на обкладинці одного з глянцевих журналів у незвичайному образі.

43-річний екс-футболіст став обличчам одного з випусків британського глянцевого журналу LOVE.

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На обкладинці журналу розташувалась фотографія Бекхема з яскравим зеленим макіяжем на очах. Крім того, татуювання на шиї екс-хавбека також виділена зеленим кольором.

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Нагадаємо, Бекхем закінчив кар'єру футболіста у 2013-у році. Зараз епатажний екс-гравець володіє американським футбольним клубом Інтер Маямі.