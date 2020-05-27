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Бекхем потролив свою дружину за фото у ванній – легенда пригадав культовий серіал

18:42 144 Читать на русском
Бекхем потролив свою дружину за фото у ванній – легенда пригадав культовий серіал
Девід та Вікторія Бекхем / Фото Yahoo

Сімейство Бекхемів вже більше 20 років разом, але подружжя досі не втрачає почуття гумору.

Круз, син культового гравця збірної Англії Девіда Бекхема, поділився у Instagram фото з матір'ю.

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На світлині юний Бекхем разом з Вікторією позує у ванній кімнаті. Девід не зміг пройти повз і не потролити кохану. "Які ж білі зуби у мами. Так це ж Росс з "Друзів", – відреагував коментарем під фото 45-річний англієць.

Нагадаємо, екс-гравець Манчестер Юнайтед одружений з Вікторією з 1999 року. Зіркова пара виховує 4-х дітей.

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Apparently my mum does smile ️

Допис, поширений C (@cruzbeckham)

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Теги
Вікторія Бекхем Девід Бекхем Девід Бекхем Кубок України Дружини футболістів
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