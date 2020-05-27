Бекхем потролив свою дружину за фото у ванній – легенда пригадав культовий серіал

Сімейство Бекхемів вже більше 20 років разом, але подружжя досі не втрачає почуття гумору.

Круз, син культового гравця збірної Англії Девіда Бекхема, поділився у Instagram фото з матір'ю.

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На світлині юний Бекхем разом з Вікторією позує у ванній кімнаті. Девід не зміг пройти повз і не потролити кохану. "Які ж білі зуби у мами. Так це ж Росс з "Друзів", – відреагував коментарем під фото 45-річний англієць.

Нагадаємо, екс-гравець Манчестер Юнайтед одружений з Вікторією з 1999 року. Зіркова пара виховує 4-х дітей.

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