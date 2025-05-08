Девід Бекхем продовжує свою футбольну діяльність вже у ролі співвласника клубів.

Іменитий британець у зв'язці з Ґарі Невіллом та новим консорціумом завершують поглинання Солфорд Сіті, інформує The Athletic.

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Скромний англійський клуб з 2014 року належав Класу-92 (легендарні випускники академії МЮ, які у 1999 році оформили требл). До керівної ланки Солфорда входили Бекхем, обидва брати Невілли, Гіггз, Скоулз, Батт, але суттєвого прориву досягти не вдалося. Нинішній сезон "Емміс" завершили поза зоною плей-офф Ліги 2 (четвертий дивізіон Англії).

Відтепер Бекхем та Невілл-старший беруть проект під свій контроль. Легенди МЮ хочуть залучити 15-20 млн доларів інвестицій вже на початковому етапі. Мета на найближчі 5 років – вивести Солфорд в Чемпіоншип (другий дивізіон).

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