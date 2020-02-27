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Бекхем підтвердив, що контактував з Мессі та Роналду стосовно їхнього переходу в Інтер Маямі

11:09 1450 Читать на русском
Бекхем підтвердив, що контактував з Мессі та Роналду стосовно їхнього переходу в Інтер Маямі
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / фото з відкритих джерел

Власник клубу МЛС Інтер Маямі Девід Бекхем підтвердив, що має намір об'єднати в одній команді Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

"Якщо у нас буде можливість, ми, звичайно ж, будемо запрошувати зірок з Європи. Ми перебуваємо в контакті з Мессі і Кріштіану Роналду, і, як і будь-яка команда у світі, мріємо об'єднати їх в своєму складі.

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Інтер Маямі непогано укомплектований і зможе гідно виступити в дебютному сезоні, але ми постійно будемо думати про підсилення", – цитує Бекхема Mundo Deportivo.

Зазначимо, що в понеділок, 2 березня, Інтер Маямі зіграє свій перший офіційний матч в історії – команда Бехкема поміряється силами з Лос-Анджелесом.

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