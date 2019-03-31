Бекхем оцінив перспективи Сульшера в Манчестер Юнайтед

Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Девід Бекхем прокоментував повноцінне призначення Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера.

"Чудово, що Сульшер виконав неймовірну роботу, тому він заслужив повноцінний контракт. Його люблять фанати, гравці та всі інші в клубі. Фантастична робота Уле Гуннара буде продовжуватись, оскільки справжні фани обожнюють його. Це чудово для нього та клубу", – сказав Бекхем Sky Sports.

Сульшер наполягає на поверненні Захи в Манчестер Юнайтед

Бекс та Сульшер разом вигравали требл у складі Манчестер Юнайтед у сезоні 1998/99. У фіналі ЛЧ того року саме Девід подав кутовий, після якого норвежець забив переможний гол у ворота Баварії.